Столкнувшего собутыльника с балкона жителя Когалыма задержали

Житель Когалыма столкнул с балкона шестого этажа своего собутыльника. Молодой человек получил множественные травмы. Момент происшествия сняли на видео очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина забрался на балконный карниз, свесив на улицу ноги. В какой-то момент сзади к нему подошел второй человек, который вытолкнул знакомого на улицу. Падение задержал блок кондиционера, но под тяжестью конструкция рухнула.

Как сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу, все произошло в минувшее воскресенье, 15 августа. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что с шестого этажа выпал мужчина.

В настоящий момент он находится в больнице в тяжелом состоянии. Получить от него объяснения не удалось. Помимо него, в квартире находился мужчина 1965 года рождения. Свою причастность он отрицает. В данный момент его поместили в спецприемник.

По данным издания, пострадавший находится в коме. Врачи диагностировали у него множественные переломы. По предварительной версии, причиной случившегося стал конфликт между приятелями.

В региональном главе СК сообщили, что завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По версии следователей, пьяный подозреваемый из личной неприязни и чувства ревности столкнул с балкона 26-летнего парня. Пострадавший получил тяжелые травмы головы, позвоночника и внутренних органов.

В ближайшее время следователи подадут ходатайство об избрании задержанному меры пресечения. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.