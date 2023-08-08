08 августа 2023, 14:04
Столичный СК возбудил дело против религиозного деятеля по статье о фейках об армии
СК возбудил дело против религиозного деятеля Сипко по статье о фейках о ВС России
В Москве возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Подозреваемым оказался религиозный деятель Юрий Сипко, сообщили в столичном главке Следственного комитета России.
Против мужчины возбудили дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По данным ведомства, в марте прошлого года подозреваемый разместил видеоролик в социальных сетях с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил России в отношении мирного населения Украины.
После проверок и следственных мероприятий сотрудники СК задержали мужчину. Кроме этого, в квартирах подозреваемого и его предполагаемых сообщников в столичном регионе и городе Калуге провели обыски. Следствие продолжается.
Ранее администраторов популярных Telegram-каналов арестовали в Москве за вымогательство.
Следственный комитет России
Москва 2023
Реклама
Реклама