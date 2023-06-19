Криминал 19 июня 2023, 12:11 Столичный СК возбудил дело против отца, истязавшего сына СК возбудил дело против отца за избиения 12-летнего сына на юго-востоке Москвы istockphoto.com

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Кузьминский межрайонный следственный отдел начал проверку из-за истязания 12-летнего ребенка на юго-востоке Москвы, сообщил столичный СК.

По данным следствия, 50-летний житель одного из домов на Грайвороновской улице систематически избивал несовершенноголетнего сына.

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Ведомство начало проверку. Ребенка поместили в специальное учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Против отца возбудили уголовное дело за истязание и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.