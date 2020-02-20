Столичный Бэтмен обещал людям легкие деньги. За маской супергероя прятались мошенники

В Москве мошенники обманывали людей, спрятав лицо под маской Бэтмена. Они предлагали легкий заработок на букмекерских ставках. Для этого нужно было купить специальную программу.

Программное обеспечение приобрел доверчивый житель столицы, рассказала официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк. Через какое-то время он понял, что разрекламированная бот-программа не работает, и обратился в полицию.

Источник фото: пресс-служба МВД

«Злоумышленники организовали видеоканал в одном из мессенджеров. В рекламном ролике неизвестный человек, скрывающий лицо за пластиковой черной маской (Бэтмена — прим. ред.), рассказывал, как можно легко зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах», — уточнила Волк.

Источник фото: пресс-служба МВД

Мошенники уверяли, что прибыль будет ежедневной. Нужно только пополнить счет и купить программу. Она якобы делает выигрышные ставки автоматически.

Двух подозреваемых в мошенничестве задержали в Подмосковье. При обысках у них изъяли два миллиона рублей, банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры. Возбуждено уголовное дело.