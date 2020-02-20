Столичный Бэтмен обещал людям легкие деньги. За маской супергероя прятались мошенники
Программное обеспечение приобрел доверчивый житель столицы, рассказала официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк. Через какое-то время он понял, что разрекламированная бот-программа не работает, и обратился в полицию.
«Злоумышленники организовали видеоканал в одном из мессенджеров. В рекламном ролике неизвестный человек, скрывающий лицо за пластиковой черной маской (Бэтмена — прим. ред.), рассказывал, как можно легко зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах», — уточнила Волк.
Мошенники уверяли, что прибыль будет ежедневной. Нужно только пополнить счет и купить программу. Она якобы делает выигрышные ставки автоматически.
Двух подозреваемых в мошенничестве задержали в Подмосковье. При обысках у них изъяли два миллиона рублей, банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры. Возбуждено уголовное дело.