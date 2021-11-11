Столичные полицейские задержали водителя, выстрелившего в голову мужчине

Правоохранители задержали жителя Москвы, выстрелившего в голову мужчине. Его обвиняют в покушении на убийство. Пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по столице.

«Расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей „Покушение на убийство“», — заявили в ведомстве.

По информации следствия, днем 9 ноября между двумя водителями вспыхнул конфликт. В тот момент они находились на проезжей части рядом с одним из жилых домов на Олонецкой улице. Во время перепалки мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову своего оппонента.

«Мужчина в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением госпитализирован в городскую больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которому уже предъявили обвинения. Бутырский районный суд Москвы 11 ноября отправил мужчину под стражу. Сейчас следователи занимаются сбором доказательств и выяснением всех обстоятельств.