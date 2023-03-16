Эксклюзив 16 марта 2023, 22:04 «Стояли на улице два часа». Жительница дома рассказала об эвакуации из-за поджога сотрудников УК в Подмосковье Жильцов многоэтажки эвакуировали во время поджога в здании УК в Дмитрове РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Дмитрове слесарь после увольнения из управляющей компании пришел в свой бывший офис и поджег четырех человек. Во время нападения жильцов соседнего дома эвакуировали. Местная жительница рассказала «360», что людей выводили на улицу сотрудники экстренных служб.

«Ходили по квартирам и оповещали об эвакуации. Большая часть людей была на работе, дети в садах и школах. На улице мы простояли часа два. Никто не испугался», — отметила женщина.

Реклама

Кроме эвакуации, специалисты решили обесточить здание от электричества в целях безопасности.

Реклама

Установлено, что уволенный слесарь облил горючей жидкостью четверых человек в здании управляющей компании и совершил поджог. Медики доставили пострадавших работников УК с ожогами различной степени в больницу.

СК России по Московской области возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство нескольких человек. Сейчас подозреваемый находится под арестом.