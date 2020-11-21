У одного из пассажиров после полета пропали фирменные дорогие часы Garmin. Правоохранители обнаружили пропажу в доме бортпроводницы в Королеве. Часы изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

Бывшая стюардесса российской авиакомпании озвучила реальные зарплаты бортпроводников и пилотов. Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч, второй пилот — 150-300 тысяч и командир воздушного судна — 300-600 тысяч. Точная сумма зависит от часов авиационного налета и оклада.

Ранее бывшая стюардесса отомстила пассажиру, из-за которого потеряла работу бортпроводница компании Emirates. Мужчина тайно записал видео, на котором бортпроводница пользуется телефоном на борту самолета и отправил этот ролик руководству компании. В ответ девушки разместили его данные в чатах бортпроводников и обвинили его в мелком воровстве.