Криминал 17 июля 2023, 22:34 Ставший жертвой избиения петербургский водитель протащил обидчика на двери авто

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Два водителя поссорились на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Один из мужчин протащил второго на двери. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, во время конфликта один из них вышел из машины, открыл дверь автомобиля оппонента и начал его избивать. Спустя время к избиению присоединился его брат.

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Пострадавший от избиений мужчина нажал на газ и протащил обидчиков по асфальту. Решить конфликт помогли сотрудники Росгвардии.

«Хулигана доставили в 78-й отдел полиции, его 17-летнего брата определили в городской детский клинический центр, а потерпевший с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга остался лечиться в Мариинской больнице», — отметили в ведомстве.