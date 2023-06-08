Эксклюзив 08 июня 2023, 19:20 Ставшего наркодилером американского музыканта задержали в Москве Источник «360»: создавшего сеть закладчиков в Москве американского музыканта задержали Телеканал «360»

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Сотрудники столичной полиции задержали американского музыканта Трейвиса Лика по подозрению в распространении наркотиков. Как сообщил источник «360», он подсаживал на запрещенные вещества молодых девушек, а после шантажом создал из них сеть закладчиков.

На Лика полицейские вышли после того, как задержали одну из девушек. В распоряжении «360» оказалось видео с моментом штурма квартиры Лика. На опубликованных кадрах правоохранители ворвались в квартиру и надели американцу на руки наручники.

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В ходе обыска они обнаружили следы наркотиков, прекурсоры для изготовления запрещенных веществ, весы и зип-пакеты для расфасовки. По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотиков».

В ходе допроса американец свою вину признал. Он подчеркнул, что уже три года продает наркотики через интернет. В Россию приехал в 2010 году. Но после часто ездил на Украину. Во время жизни в США служил в десантных войсках и принимал участие в военной операции в Ираке.

Кроме распространения наркотиков, Трейвис Лик увлекается музыкой. Он вокалист группы «Лови Ночь». В социальных сетях американец называет себя себя продюсером российских групп Louna, «Тараканы!» и «Слот».