Криминал 31 января 2024, 19:04 Ставропольского преподавателя заподозрили в мошенничестве на 190 тысяч рублей

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В Ставропольском крае преподаватель стал фигурантом уголовного после того, как собрал со сдудентов деньги якобы на нужны вуза. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Учащиеся переводили деньги на карточку родственницы предприимчивого преподавателя. В итоге он присвоил 190 тысяч рублей. Однако после возбуждения уголовного дела о мошенничестве все деньги вернул, но от обвинений его это не спасло, расследование продолжается.

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