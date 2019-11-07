Ставропольского министра строительства задержали за злоупотребления

Задержан министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Следователи СКР задержали Когарлыцкого и готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы чиновника они вместе с полицейскими провели обыски, в ходе которых изъяли интересующую следствие документацию», — сообщила пресс-служба ставропольского управления Следственного комитета.

По версии следствия, Когарлыцкий с декабря 2017 года по март 2018-го подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта «Легкоатлетический манеж». Согласно этому документу, они закупили вентиляционное оборудование и спортивное покрытие пола, а также установили его. Несмотря на подписанные бумаги, работы не были выполнены, а стоимость материалов была значительно завышена. В результате этого государству был причинен ущерб на сумму более 14 миллионов рублей.

Ахмеда Билалова задержали из-за визы. А ведь за ним — растрата олимпийских масштабов Подробнее

В СК добавили, что возбуждение дела стало возможным благодаря взаимодействию следователей и оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Расследование продолжается.

Когарлыцкий был министром строительства и архитектуры Ставропольского края с июня 2018 года, до этого работал в министерстве заместителем и первым заместителем.