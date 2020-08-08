Ставропольский бизнесмен отбил у грабителя 2 млн рублей. Видео

Полицейские уже пятые сутки ищут в Ставрополье мужчину, который попытался украсть у предпринимателя почти два миллиона рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Бизнесмен чуть не потерял 1,9 миллиона днем 4 августа. Тогда он приехал из Михайловска в Ставрополь. В руках бизнесмен держал пакет, в котором лежали купюры номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Мужчина подъехал к банку, где каждый день кладет деньги на свой счет.

На тротуаре перед финансово-кредитным учреждением бизнесмен заметил молодого человека крепкого телосложения и славянской внешности. Предприниматель прошел было мимо него, как тот замахнулся предметом, напоминающим бейсбольную биту. Неизвестный целился в голову. После этого злоумышленник попытался выхватить пакет с деньгами, но бизнесмен смог увернуться и побежал в сторону банка. В то же время молодой человек еще раз ударил предпринимателя по затылку.

Пострадавшему удалось добраться до банка, там он отдал всю сумму, после этого ему вызвали скорую помощь. Злоумышленник скрылся.