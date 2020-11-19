Ставрополец устроил стрельбу в кафе из-за конфликта с посетителями. Видео

Посетитель одного из кафе Георгиевска в Ставропольском крае устроил скандал, а затем открыл огонь из автомата. Мужчина задержан. В Сеть попало видео с места событий.

На кадрах видно, как мужчина с автоматом в руках настойчиво пытается зайти в заведение. Его останавливает другой мужчина и пытается вырвать у дебошира оружие, а затем уходит внутрь.

Полицейские выяснили, что рано утром 30-летний местный житель пришел в кафе и поругался с тремя посетителями. Однако словесными баталиями конфликт не ограничился. Мужчина сходил к автомобилю и достал из багажника автомат. После этого он вернулся в заведение, несколько раз выстрелил в потолок и в сторону оппонентов. Он пригрозил им убийством.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, постреляв, мужчина заперся в своей машине. На место выехали группы немедленного реагирования. Скандалиста задержали, его личность установлена. Во время обыска у него забрали оружие.

В отношении жителя Георгиевска открыто уголовное дело об угрозе убийства и хулиганстве. Все обстоятельства произошедшего выясняются.