Криминал 19 марта 2023, 12:59 Ставившего четырехлетнюю падчерицу на горох россиянина осудили на пять лет колонии СК: жителя Иркутска отправили на пять лет в колонию за истязания четырехлетней падчерицы РИА «Новости»

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Приговор в виде пяти лет колонии строгого режима вынес Кировский районный суд Иркутска ранее судимому местному жителю за регулярные истязания четырехлетней падчерицы. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что отчим регулярно избивал девочку, а также по самым малозначительным поводам заставлял стоять на горохе в качестве наказания. Также он совершал другие насильственные действия в отношении ребенка.

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Помощь девочке оказала продавщица местного магазина, которая сняла на видео разговор с избитым ребенком и опубликовала в Сети. Кадрами заинтересовались прокуратура, полиция, органы опеки, а следователи завели уголовное дело.

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Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Девочка сейчас находится в социальном учреждении, так как мать, допустившую издевательства над ребенком, ограничили в родительских правах.

Приговор в законную силу не вступил.