Криминал 12 февраля 2024, 11:37 Статуэтки, шкатулки, серебро. Таможенники изъяли у москвича антиквариат на 2 млн рублей Пять дел возбудили против москвича за контрабанду антиквариата на 2 млн рублей РИА «Новости»

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Сотрудники Центральной почтовой и Брянской таможен возбудили пять уголовных дел против москвича за контрабанду антиквариата. Мужчина попытался ввезти из Европы культурные ценности на сумму около двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

По информации ведомства, злоумышленник заказывал из-за границы в виде сувениров в адрес своих родственников и знакомых антикварные изделия, чтобы далее перепродать их на внутреннем рынке.

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Всего сотрудники таможни изъяли пять посылок из Англии и Австрии, в которых обнаружили 60 изделий: расписные фарфоровые статуэтки, шкатулки, столовые приборы и серебряную утварь.

По документам стоимость товаров значилась на 90 тысяч рублей, однако экспертиза показала, что это предметы декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков стоимостью около двух миллионов рублей.

Специалисты обнаружили декорированную гроздьями винограда серебряную фруктовницу стоимостью 225 тысяч рублей, скульптуру «Обезьяна с шарманкой» за 130 тысяч рублей, а также кольцо первой половины XX века из золота и древесного агата за 100 тысяч рублей.

«Мужчина находится под подпиской о невыезде. По факту контрабанды культурных ценностей, совершенной в крупном размере, в отношении него возбуждено пять уголовных дел по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее таможенники в Домодедове изъяли у иностранца часы за восемь миллионов рублей.