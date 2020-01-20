Старушка из Подмосковья зарубила невестку топором

Жительницу Чехова нашли с пробитой головой в собственном доме. Женщину зарубила топором 80-летняя пенсионерка. Своей жертве она приходилась свекровью, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Тело с множественными ранами обнаружили в доме по улице Осенней в деревне Бавыкино 19 января. К тому моменту 56-летняя женщина была мертва уже около часа.

Полиции удалось выяснить, что к смерти пенсионерки причастна ее родственница 1939 года рождения. Ее задержали. Женщина стоит на учете в психоневрологическом диспансере и страдает шизофренией.

Невестку старушка зарубила в ходе разгоревшейся ссоры. Топор, которым пожилая жительница Подмосковья совершила убийство, нашли на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Подозреваемую оставили под подпиской о невыезде и госпитализировали в психиатрическую больницу № 2 имени В. И. Яковенко в Чехове.