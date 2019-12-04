Старшие кадеты жестоко избили восьмилетнего ученика в Челябинской области

Инцидент произошел 29 ноября в селе Долгодеревенское в Челябинской области. Кадеты подкараулили ребенка после учебы и избили.

Мальчика доставили в больницу, где установили у него сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Медики сообщили о происшествии в полицию. Мать пострадавшего написала заявление.

«По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Старшеклассников поставят на учет, ими займется комиссия по делам несовершеннолетних при администрации района», — сообщили в ведомстве.