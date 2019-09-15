Старшеклассницу из Башкирии заподозрили в убийстве сестры. Та мешала учить уроки
Семнадцатилетнюю девушку заподозрили в убийстве семилетней сестры в Салавате, Республика Башкортостан. Малышка якобы мешала ей делать домашние задания. Информация появилась на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, младшая сестра капризничала и мешала девушке учить уроки. Тогда подозреваемая решила успокоить ребенка. Она отвела девочку в баню, опустила ее голову в таз с водой и удерживала так некоторое время. Вскоре малышка захлебнулась и умерла. Эта история произошла 13 сентября.
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Школьницу задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также они допросили родственников погибшей.