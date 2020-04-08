Старшего судебного пристава на Урале осудили за мошенничество

В ведомстве сообщили, что «Селиванов признан виновным по статье „мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения“».

Обвиняемого приговорили к семи годам заключения, штрафу в 100 тысяч рублей и лишили права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти в течение трех лет.