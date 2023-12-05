Криминал 05 декабря 2023, 21:34 Старшего следователя отдела СК Челябинска задержали за взятки Ura.ru: следователя задержали по подозрению в получении взятки в Челябинске РИА «Новости»

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Старшего следователя отдела управления Следственного комитета России по Советскому району задержали в Челябинске по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным издания, правоохранители провели задержание из-за возможного закрытия уголовного дела. Следователь привлек внимание сотрудников собственной безопасности регионального СКР. Операцию по задержанию провели с сотрудниками ФСБ.

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Задержанный следователь начинал свою карьеру в прокуратуре, где отработал 17 лет. Тракторозаводский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал бывшего замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Гравин пробудет в СИЗО до 22 января 2024 года.