Моряки устроили поножовщину на танкере в Азовском море. Старпом пытался зарезать другого члена экипажа. Против него возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест.

Корабль стоял недалеко от порта Кавказ, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. Информацию о происшествии на борту передали в дежурную часть транспортной полиции Анапы.

Причиной потасовки стала неприязнь, которую члены команды испытывали друг к другу. Старший помощник капитана решил разобраться со своим оппонентом и взялся за нож. Сослуживца он ударил минимум четыре раза. Ранения оказались тяжелыми.

Против 33-летнего старпома возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анапский районный суд Краснодарского края заключил подозреваемого под домашний арест до выяснения обстоятельств дела.