Стало известно состояние раненного в Перми росгвардейца

Неизвестный в Перми обстрелял сотрудников Росгвардии. Один правоохранитель ранен. В ведомстве рассказали о состоянии сослуживца.

«Наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшем на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. Один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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По сведениям правоохранителей, злоумышленник перед тем успел застрелить одну женщину и ранить из охотничьего ружья мужчину. Стрелок был пьян.

Раненому сотруднику Росгвардии оказана необходимая медицинская помощь. Как подтвердили в ведомстве, угрозы жизни и здоровью их сослуживцу нет.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, а также о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.