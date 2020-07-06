Стало известно содержание переписки историка Соколова с убитой аспиранткой Ещенко

Из оглашенных материалов следует, что отношения между Соколовым и Ещенко обострились. Девушка начала ревновать историка, не стеснялась оскорблять его вместе с детьми и открыто выражала ненависть.

В качестве выдержек из переписки прокурор привел следующие выражения аспирантки: «Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство», «чтоб ты сдох», «ненавижу тебя и твоих выродков, ты мразь, врун и предатель».

Суд не стал закрывать заседание во время оглашения переписки, несмотря на просьбы обвинения и представителей потерпевшей стороны. Подсудимый и адвокат требовали, чтобы все данные прочитали на публике.

Представляющая интересы семьи Анастасии Ещенко адвокат Александра Бакшеева, комментируя отказ семьи от оглашения данных переписки, отметила, что в материалах дела нет детализации звонков Соколова, но есть данные по телефонным переговорам Ещенко и ее брата.

«Соколов мог что-то удалить и вырвать из контекста. Мы не отрицаем факт конфликта и резкие высказывания Анастасии в адрес Соколова, но в связи с учетом отсутствия названного родители Анастасии не дают согласия на оглашение переписки», — пояснила адвокат.

Сторона защиты выступила против ходатайства обвинения, так как, по мнению адвокатов, Ещенко желала Соколову смерти.

На минувшей неделе историк Соколов начал требовать от судьи публично огласить всю переписку с Ещенко. По его словам, чтобы все узнали о страшных оскорблениях в его адрес. Историк пояснил, что тогда люди поймут, что произошло в его квартире на самом деле.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обвинили в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. По данным следствия, когда девушка уснула в квартире историка, он выстрелил в нее из обреза, а после расчленил тело. Чтобы избавиться от останков, он по частям выносил фрагменты и топил в реке Мойке.

Ученого задержали после того, как он упал в воду. Когда его достали, то в рюкзаке нашли отрезанные женские руки. Остальные фрагменты тела нашли в реке только через несколько дней. По решению суда историка отправили в СИЗО. Психическое состояние ученого проверили в Центре имени Сербского.

Ранее в Сети появилось видео, якобы снятое за несколько часов до убийства. На кадрах Анастасия Ещенко просит отпустить ее и прекратить избивать. По данным СМИ, ролик снимал сам Соколов.