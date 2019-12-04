Стало известно, с кем Соколов сидит в «Бутырке»

Сокамерником историка Олега Соколова, который обвиняется в жестоком убийстве и находится сейчас в психиатрической больнице «Бутырки», является обвиняемый в краже. Ранее в камере с экс-доцентом СПбГу сидел человек, обвиняемый в изнасиловании. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Вчера мы посетили в психиатрической больнице СИЗО „Бутырка“ Олега Соколова… Сейчас он находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее был обвиняемый в изнасиловании», — рассказал Мельников РИА «Новости».

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Он добавил, что Соколов получил из библиотеки книги, но не те, что просил. Представитель видел у историка томик «Фауста» Гете. При этом Мельников отметил, что обвиняемый доволен питанием в «Бутырке». Собеседник агентства заявил, что Соколов будет находиться в Москве до Нового года.

Единственное, чем недоволен бывший доцент СПбГУ — состоянием туалетов в СИЗО. Однако поскольку за чистотой в камерах и санузлах следят сами арестанты, то скоро Соколов получит для мытья комнат необходимые средства.

Олег Соколов обвиняется в жестоком убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко. По версии следствия, он совершил убийство 7 ноября в своей квартире в Санкт-Петербурге, а в ночь на 9-е решил избавиться от останков 24-летней девушки.

Соколова задержали на реке Мойка. Историк признал свою вину на суде и согласился с мерой пресечения. Он заявил, что на преступление его толкнуло поведение Ещенко. По его словам, во время ссоры девушка превратилась в «чудовище из сказки».

Недавно Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 («Кресты-2») в московский изолятор. Там он должен пройти психолого-психиатрическую экспертизу.