Стало известно, с кем Соколов сидит в «Бутырке»
«Вчера мы посетили в психиатрической больнице СИЗО „Бутырка“ Олега Соколова… Сейчас он находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее был обвиняемый в изнасиловании», — рассказал Мельников РИА «Новости».
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Он добавил, что Соколов получил из библиотеки книги, но не те, что просил. Представитель видел у историка томик «Фауста» Гете. При этом Мельников отметил, что обвиняемый доволен питанием в «Бутырке». Собеседник агентства заявил, что Соколов будет находиться в Москве до Нового года.
Единственное, чем недоволен бывший доцент СПбГУ — состоянием туалетов в СИЗО. Однако поскольку за чистотой в камерах и санузлах следят сами арестанты, то скоро Соколов получит для мытья комнат необходимые средства.
Олег Соколов обвиняется в жестоком убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко. По версии следствия, он совершил убийство 7 ноября в своей квартире в Санкт-Петербурге, а в ночь на 9-е решил избавиться от останков 24-летней девушки.
Соколова задержали на реке Мойка. Историк признал свою вину на суде и согласился с мерой пресечения. Он заявил, что на преступление его толкнуло поведение Ещенко. По его словам, во время ссоры девушка превратилась в «чудовище из сказки».
Недавно Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 («Кресты-2») в московский изолятор. Там он должен пройти психолого-психиатрическую экспертизу.