Стало известно, где устроивший стрельбу в Новосибирске школьник взял пистолет

Братья-близнецы из новосибирской школы обнаружили пневматический пистолет в тайнике, а потом принесли его в учебное заведение. Один из них выстрелил в одноклассника. Об этом «360» рассказал отец пострадавшего мальчика Николай Исаев.

«В классе учатся два брат по 14 лет, всем остальным — по 11 лет. Эти братья из семьи опекаемых», — рассказал мужчина.

По словам учителей, у них есть задержка в развитии.

«Братья в субботу увидели, что какие-то подростки что-то прячут в дровах или досках. Когда подростки ушли, они подошли туда, нашли пакет, когда его вскрыли, там нашли пистолет пневматический с пульками», — рассказал Исаев.

Мальчики забрали его с собой, а потом принесли в школу.

«19-го числа был первый урок математики, потом физкультура, мой ребенок надел лыжи, вышел на улицу — на лыжах они учатся кататься. Один из этих братьев не пошел кататься, он с пистолетом вышел на улицу. Мой ребенок наклонился поправить лыжу, а когда повернулся в сторону этого пацана, увидел, что тот целится в него из пистолета, затем почувствовал удар в лоб», — восстановил последовательность событий Исаев.

Его сын согнулся от боли, к нему на помощь пришли одноклассники, они отвели его к директору школы, оттуда его передали медикам. Потом в школу пришел отец, отвез мальчика в областную клиническую больницу. По его словам, сын сильно не пострадал.

«Слава богу, все нормально. Голова болит, но в целом все нормально. Он получил ушиб лобной части, содрана кожа, там шишка. Лоб оказался крепче, чем пулька», — резюмировал глава семейства.

По словам папы, ребенку сделали КТ головного мозга, никаких внутренних повреждений не обнаружено. Исаев сообщил, что опекуну братьев предлагали после случившегося перевести их на индивидуальное обучение, а затем отдать в класс к детям такого же возраста, но тот отказался.

Ранее стало известно, что один из учеников школы Новосибирского района выстрелил в одноклассника во время урока. В официальных сообщениях говорилось, что он сделал это случайно.