Криминал 29 марта 2023, 17:20 Стало известно обвинение начальника морского управления Росгвардии Полковника Росгвардии Волкова обвинили в поставке некачественных систем для перехвата БПЛА РИА «Новости»

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Задержанного по подозрению в участии в коррупционной схеме начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова обвинили в поставках некачественных систем по борьбе с беспилотниками для охраны Крымского моста. Как сообщил ТАСС, со ссылкой на своего корреспондента, об этом заявил военный следователь на заседании по избранию офицеру меры пресечения.

Ходатайство военно-следственного управления СК рассматривает 235-й Гарнизонный военный суд.

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Военный следователь уточнил, что при непосредственном участии полковника Волкова в Росгвардию поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотными воздушными судами. В ходе проверки выяснилось, что характеристики систем недостаточны, чтобы успешно противостоять современным морским дронам.

В минувший вторник, 28 марта, председатель комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что полковника Росгвардии задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Депутат пояснил, что офицер был участником коррупционной схемы, в рамках которой в Росгвардию поступало некачественное вооружение по завышенным ценам. Причиненный ущерб составил почти 400 миллионов рублей. Военные следователи направили в суд ходатайство об аресте полковника Волкова.