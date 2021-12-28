Стало известно об обставленной экс-судьей Хахалевой недвижимости на 300 миллионов

Сбежавшая из России бывшая судья из Краснодара Елена Хахалева оставила здесь недвижимость, стоимость которой примерно равна 300 миллионам рублей. Один из домов, за 85 миллионов рублей, она успела продать, написал сайт kр.ru.

Авторы статьи предположили, что Хахалева, скорее всего, просто не успела сбыть остальную недвижимость, потому что спешила как можно быстрее уехать. Тот же дом, который ей продать все-таки удалось, сейчас находится во владении грузинского предпринимателя. Это настоящий особняк с пятью спальнями с кроватями с позолотой. Соседи Хахалевой сказали, что из него она переехала в закрытый коттеджный поселок.

Именно в этом поселении «золотой судье» принадлежит огромная территория, на которой расположены дома для гостей и рабочих, беседка для шашлыка, паркинг и фонтан во дворе. Эксперты оценили стоимость такого участка примерно в 300 миллионов рублей.

Елена Хахалева уехала из России из-за возбужденного против нее уголовного дела 8 декабря. Следственный комитет заподозрил ее в хищении одного миллиона рублей. Также в СМИ начали появляться статьи о том, что у Хахалевой был поддельный диплом, поэтому она вообще не могла занимать должность судьи, но официального подтверждения этой информации не поступало.