Стало известно о второй пострадавшей на борту «Аэрофлота» собаке. Прокуратура начала проверку

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о возможных нарушениях условий авиаперевозки животных», — сказал собеседник агентства, добавив, что ведомство примет соответствующие меры, если будут выявлены нарушения.

Ранее сообщалось, что очередное животное пострадало при перевозке авиакомпанией «Аэрофлот». Пользовательница Instagram разместила фото питомца, получившего травмы во время перелета из Москвы в Симферополь. При получении багажа, переноска собаки была вся в крови и грязи, как и сама собака. Пассажирка отметила, что собака осталась жива, но находится в состоянии стресса. Ветеринар диагностировал у нее сильные повреждения пасти, десен и зубов.

Так же в СМИ появилась информация о том, что на рейсе той же компании, следовавшем из Петропавловска-Камчатский в Москву такса получила серьезную травму глаза и перестала видеть, сейчас она проходит лечение.