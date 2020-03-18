Стало известно о состоянии пристава, на которого напал убивший жену уралец

Судебный пристав получил ранения, когда заступился за женщину. На входе в здание суда ее зарезал муж. Пострадавшему уже провели операцию и сейчас он находится под наблюдением врачей.

«Сегодня <…> поступили пострадавшие с колото-резаными ранами верхних конечностей. Пострадавший, который находился в более тяжелом состоянии, сейчас прооперирован. Состояние его стабильно. Он в сознании и находится под наблюдением медиков до восстановления», — сообщила «360» пресс-секретарь Первоуральской городской больницы Татьяна Уварова.

Вместе с приставом в больницу поступил еще один человек, который пострадал во время нападения уральца. Его доставили с ранами на руках. Порезы были не очень серьезными, поэтому пациента направили в травмпункт.

Житель Первоуральска напал на людей с ножом утром 18 марта. Около пропускного пункта на судебный участок он зарезал женщину. Ее попытался защитить пристав и еще один мужчина. Уралец ранил обоих и убежал.

«Вообще исключительно нормальный парень <…> Давненько его не видел. Ну он такой спокойный, нормальный парень. У него была ошибка такая по молодости, он отсидел, но после этого я его даже пьяным не видел. Всегда здоровался, на тренировки ходил», — рассказал «360» сосед нападавшего Сергей Попов.

Источник фото: телеканал «360»

Мужчина женился на матери двух детей, а позже у пары появился и еще один ребенок. По словам соседа, у подозреваемого были только положительные характеристики.

Как уточнял ранее руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, мужчина сам пришел утром в суд. Он был подозреваемым по делу о побоях. По информации СМИ, жертвой стала жена убийцы. Именно она и написала на него заявление. В 2008 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

После преступления ему удалось сбежать, но позже полиция его задержала. В ближайшее время ему предъявят обвинения.