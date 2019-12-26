Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве главы Рамонского района

Руководитель Рамонского района Николай Фролов находится в больнице в стабильном состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

«Вся необходимая помощь оказывается. По информации врачей, состояние стабильное», — рассказал ТАСС заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов. В областном правительстве, по словам чиновника, контролируют ситуацию. Работают специалисты оперативных служб.

Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что Фролов получил травмы, когда взорвалось самодельное взрывное устройство. Его прикрепили к автомобилю. «Самодельное взрывное устройство сработало, когда он садился в свою машину», — заметил он.

Произошедшее источник в экстренных службах назвал покушением.

Уроженец Воронежской области Николай Фролов работает в органах муниципальной власти с 2005 года. Главой администрации Рамонского района 43-летний мужчина стал в июле 2018 года. Фролов женат, воспитывает двух дочерей.