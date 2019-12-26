    26 декабря 2019, 12:57

    Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве главы Рамонского района

    Александра Ломейко

    Руководитель Рамонского района Николай Фролов находится в больнице в стабильном состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

    «Вся необходимая помощь оказывается. По информации врачей, состояние стабильное», — рассказал ТАСС заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов. В областном правительстве, по словам чиновника, контролируют ситуацию. Работают специалисты оперативных служб.

    Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что Фролов получил травмы, когда взорвалось самодельное взрывное устройство. Его прикрепили к автомобилю. «Самодельное взрывное устройство сработало, когда он садился в свою машину», — заметил он.

    Произошедшее источник в экстренных службах назвал покушением.

    Уроженец Воронежской области Николай Фролов работает в органах муниципальной власти с 2005 года. Главой администрации Рамонского района 43-летний мужчина стал в июле 2018 года. Фролов женат, воспитывает двух дочерей.