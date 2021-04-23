Стало известно о самых популярных психологических приемах аферистов

Мошенники обычно пользуются хитрыми психологическими приемами, чтобы отвлечь внимание и бдительность человека. Часто они звонят и представляются родственниками или сотрудниками банка, написало ИА «Невские новости».

Помимо прочего, по ТВ, на радио или в Сети транслируется фейковая реклама, которая рассчитана на пенсионеров и очень доверчивых людей. Граждане в преклонном возрасте готовы отдавать огромные деньги за специальные препараты для поддержания здоровья, сообщил сайт «Политика сегодня».

Также аферист может позвонить и убедить человека в том, что он является счастливым обладателем крупной суммы или новой машины. Обычно такой «выигрыш» облагается налогом, который срочно требуется оплатить. Еще пенсионеров могут ограбить под видом пожарных, инженеров и специалистов по поверке счетчиков.