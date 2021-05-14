Стало известно о результатах медицинского обследования казанского стрелка
Казанский стрелок Ильназ Галявиев несколько лет назад прошел медицинское обследование при постановке на воинский учет. Тогда его признали психически здоровым. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в силовых структурах Татарстана.
«На момент прохождения медицинского освидетельствования при постановке на учет Галявиев ни о чем не заявлял, врачами никаких отклонений в его поведении выявлено не было, дополнительных обследований его психологического состояния не проводилось», — приводит агентство слова собеседника.
11 мая Галявиев открыл огонь из ружья по людям в школе №175 Казани и устроил взрыв. Жертвами трагедии стали девять человек. 23 получили ранения. Через восемь минут молодой человек сдался силовикам, СК завел дело о массовом убийстве. На следующий день после произошедшего в ведомстве рассказали, что в прошлом году у Галявиева выявили заболевание мозга.
Казанского стрелка отправили в следственный изолятор на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте Сербского в Москве. Ректор колледжа ТИСБИ, в котором учился Галявиев, Нэлла Прусс рассказала, что обвиняемый в преступлении учился хорошо, но в последние полгода его поведение изменилось.