Стало известно о новом способе мошенников обманывать россиян через «Госуслуги»

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян для получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

Мошенники звонят от имени сотрудников портала «Госуслуги» и предлагают привязать QR-код к личному кабинету пользователя. Для этого они требуют назвать код, присланный в СМС. Так злоумышленники получают доступ в аккаунт и узнают личные данные пользователя.

«При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность», — рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он добавил, что злоумышленники активизировались после сбоя на портале «Госуслуги», из-за которого затормозилось обновление сертификатов после ревакцинации.

А директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский предостерег: если пользователь выполнит требования злоумышленников, данные для входа на портал утекут.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников при массовом внедрении QR-кодов. Основатель сервиса разведки по утечке данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что, если контроль QR-кодов в следующем году будет расширен, возможно появление новых схем, включая хищение и перепродажу реальных кодов. Также мошенники могут создавать фишинговые QR-коды, ведущие на сайты, имитирующие «Госуслуги», но распространяющие вирусные программы.