Стало известно о конфликте хабаровских школьниц с избитым до смерти пенсионером

Школьницы, которые обвиняются по делу о гибели пенсионера в Хабаровском крае, конфликтовали с этим мужчиной. Об этом рассказала знакомая девушек.

По ее словам, подруг сначала якобы напоила взрослая женщина, которая живет вместе с братом одной из школьниц, сообщил «Подъем».

«По их рассказу, [одной из обвиняемых] не понравилось, что он ходит, воняет, и собака у него гавкает, они с ним на одном этаже живут. Они говорили, что он их материл как только мог», — поделилась она.

Приятельница школьниц добавила, что погибший ежедневно злоупотреблял спиртным и вел асоциальный образ жизни.

По словам других знакомых девушек, они не ожидали, что те смогут совершить такое. Собеседники «Подъема» отметили, что обе школьницы казались им хорошими и приятными в общении. Правда, некоторых смущало, что несмотря на юный возраст, они пьют и курят.

Источник kp.ru заявил, что есть версия, что подруги могли расправиться с соседом ради съемки ролика для соцсетей.

В региональном СУ СК РФ сообщили, что по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело. Обе девушки задержаны, им предъявили обвинения. По решению суда их отправили под стражу.