Криминал 23 ноября 2022, 19:13 Стало известно о ходе расследования дел с оборотом наркотиков в Москве Сотрудник МВД Зарубин заявил, что в Москве выявили более 8 тысяч наркопреступлений за год

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Полицейские Москвы за 2022 год выявили более восьми тысяч наркопреступлений. Такой информацией поделился заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по столице Андрей Зарубин, передала «Вечерняя Москва».

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Зарубин подчеркнул также, что из оборота изъяли свыше 900 килограммов веществ. При этом самыми распространенными являются синтетические наркотики. Против более 3 тысяч человек возбудили уголовные дела. Злоумышленников приговорили к заключению сроком от трех до 15 лет.