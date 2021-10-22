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    22 октября 2021, 11:00

    Стало известно, на чьем производстве произошел взрыв в Рязанской области

    Представители завода Эластик: взрыв произошел в цеху ООО «Разряд» под Рязанью

    Наза Салех Захи

    Взрыв в Рязанской области случился на площадке частной компании ООО «Разряд», которая работает на территории неработающего завода «Эластик». Об этом сообщили представители руководства «Эластика» радиостанции «Говорит Москва».

    Стало известно, на чьем производстве произошел взрыв в Рязанской области

    «Территория просто наша, а малое предприятие ООО „Разряд“ у нас выкупило землю. Нашего ничего нет здесь. Это частная собственность, поэтому мы туда даже не влезаем», — заявил представитель завода.

    Взрыв, а затем пожар случились в поселке Лесное Шиловского района. По предварительным данным, произошло нарушение технологического процесса на территории одного из цехов завода «Эластик». Известно о семи погибших, еще около 10 человек пострадали. Одного из раненых госпитализировали.

    «Минздрав подтверждает пять погибших. Еще 10 ищут. Один человек находится в Лесновской больнице с сильными ожогами», — рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Рязанской области.

    К настоящему времени пожар уже потушен на площади 160 квадратных метров. На месте продолжают работать больше 170 человек и около 50 единиц техники. В поселок Лесное выехал вице-губернатор Рязанской области. Туда же направили две бригады санавиации.

    Следственный комитет по факту случившегося проводит проверку. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.