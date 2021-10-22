Стало известно, на чьем производстве произошел взрыв в Рязанской области

Взрыв в Рязанской области случился на площадке частной компании ООО «Разряд», которая работает на территории неработающего завода «Эластик». Об этом сообщили представители руководства «Эластика» радиостанции «Говорит Москва».

«Территория просто наша, а малое предприятие ООО „Разряд“ у нас выкупило землю. Нашего ничего нет здесь. Это частная собственность, поэтому мы туда даже не влезаем», — заявил представитель завода.

Взрыв, а затем пожар случились в поселке Лесное Шиловского района. По предварительным данным, произошло нарушение технологического процесса на территории одного из цехов завода «Эластик». Известно о семи погибших, еще около 10 человек пострадали. Одного из раненых госпитализировали.

«Минздрав подтверждает пять погибших. Еще 10 ищут. Один человек находится в Лесновской больнице с сильными ожогами», — рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Рязанской области.

К настоящему времени пожар уже потушен на площади 160 квадратных метров. На месте продолжают работать больше 170 человек и около 50 единиц техники. В поселок Лесное выехал вице-губернатор Рязанской области. Туда же направили две бригады санавиации.

Следственный комитет по факту случившегося проводит проверку. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.