Стало известно, на чьем производстве произошел взрыв в Рязанской области
Представители завода Эластик: взрыв произошел в цеху ООО «Разряд» под Рязанью
Взрыв в Рязанской области случился на площадке частной компании ООО «Разряд», которая работает на территории неработающего завода «Эластик». Об этом сообщили представители руководства «Эластика» радиостанции «Говорит Москва».
«Территория просто наша, а малое предприятие ООО „Разряд“ у нас выкупило землю. Нашего ничего нет здесь. Это частная собственность, поэтому мы туда даже не влезаем», — заявил представитель завода.
Взрыв, а затем пожар случились в поселке Лесное Шиловского района. По предварительным данным, произошло нарушение технологического процесса на территории одного из цехов завода «Эластик». Известно о семи погибших, еще около 10 человек пострадали. Одного из раненых госпитализировали.
«Минздрав подтверждает пять погибших. Еще 10 ищут. Один человек находится в Лесновской больнице с сильными ожогами», — рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Рязанской области.
К настоящему времени пожар уже потушен на площади 160 квадратных метров. На месте продолжают работать больше 170 человек и около 50 единиц техники. В поселок Лесное выехал вице-губернатор Рязанской области. Туда же направили две бригады санавиации.
Следственный комитет по факту случившегося проводит проверку. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.