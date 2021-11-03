Стало известно, кто помог задержать сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева
В МВД поблагодарили астраханцев за помощь в задержании сбежавшего члена банды Басаева
Внимательные астраханцы помогли сотрудникам правоохранительных органов задержать сбежавшего из психбольницы члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова. Информация об этом появилась на сайте «МВД Медиа».
«Задержание, осуществленное в помещении кафе в Трусовском районе областного центра, произведено во многом благодаря бдительным астраханцам, которые сообщали в полицию о появлении неизвестного, похожего на разыскиваемое лицо», — сказано в сообщении.
В МВД поблагодарили местных жителей и работников средств массовой информации за содействие в розыске и задержании подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений.
Магомеда Алханова задержали 2 ноября в Астрахани. Он сбежал из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября. Ориентировка на преступника активно распространялась среди населения и в средствах массовой информации.
Членов банды боевика Шамиля Басаева, организатора множества терактов, задерживают на протяжении 20 лет. Прошлой осенью под стражу взяли еще двоих предполагаемых преступников. По предварительным данным, они участвовали в убийстве российских военных в 1999 году. За последние два десятилетия были осуждены более 80 подельников Басаева. Тем не менее в розыске до сих пор остаются 28 человек.