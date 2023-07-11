Криминал 11 июля 2023, 01:46 Стало известно, как выглядит вероятный убийца замглавы отдела мобилизации в Краснодаре «Shot»: в Сети опубликовали ориентировку на предполагаемого виновного в убийстве Ржицкого Freepik

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Появилась ориентировка с фотографией вероятного виновного в убийстве заместителя главы отдела мобилизации Станислава Ржицкого в Краснодаре. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Shot.

В публикации прикреплено фото с предполагаемым преступником. Под ним написано, что разыскивается мужчина 30-40 лет среднего телосложения. Он одет во все черное и носит голубую кепку. На данный момент в его поисках задействованы все правоохранительные органы города.

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Ранее «360» опубликовал кадры с места убийства Ржицкого. Судя по видеоматериалам, его застрелили в непримечательном месте, куда выходят местные жители для пробежки. В СУСК РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства мужчины.

По предварительной информации, злоумышленники поджидали Ржицкого рядом со спорткомплексом «Олимп». Неизвестный сделал четыре выстрела в спину и грудь замначальника отдела по мобилизации Краснодара, а потом скрылся с места событий.