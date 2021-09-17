Стало известно, где в Петербурге чаще всего находят тайники с наркотиками

Приморский район Санкт-Петербурга стал лидером по количеству выявленных закладок с наркотиками. Только с начала года здесь было возбуждено 266 уголовных дел, связанных с запрещенными веществами. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт 78.ru.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что на втором месте оказался Невский район. Там было возбуждено 186 подобных уголовных дел. Замкнул тройку лидеров антирейтинга Выборгский район.

За 2021 год в Санкт-Петербурге было возбуждено 1622 уголовных дел, связанных с распространением запрещенных веществ с помощью тайников. За восемь месяцев сотрудники полиции изъяли у дилеров 270 килограммов наркотиков.