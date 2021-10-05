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    05 октября 2021, 12:47

    Стало известно, где Мавриди раздобыл деньги после побега из ИВС

    СК: Александра Мавриди после побега из ИВС в Истре обеспечивали деньгами из-за рубежа

    Александр Блинов

    Следователи рассказали, откуда у Александра Мавриди после побега из изолятора в Истре появились деньги, которыми был набит его рюкзак. Оказалось, что предполагаемого убийцу «колбасного короля» в бегах финансировали зарубежные друзья, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК по Московской области.

    Стало известно, где Мавриди раздобыл деньги после побега из ИВС

    Скрываясь от правосудия без копейки, Мавриди начал с малого — насобирал у разнорабочих по 50–100 рублей. Накопив нужную сумму, он приобрел себе самый дешевый мобильник и сим-карту. На кого был оформлен номер, не уточняется. Но, как рассказал замглавы первого управления по расследованию особо важных дел СК по Подмосковью Руслан Юсупов, беглец после этого позвонил приятелю из-за рубежа.

    Мавриди попросил у своего знакомого помочь ему деньгами. Но так как у него не было возможности получить деньги законно, беглец привлек некоего третьего человека. Следствие не установило, кто был его сообщником. Но он получил деньги и сделал для Мавриди закладку в лесу. Когда все было готово, он отправил Мавриди координаты и фотографии места. Беглецу оставалось найти его и выкопать клад.

    Ранее Мавриди полностью признал вину по всем преступлениям, которые ему инкриминируют.