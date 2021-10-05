Стало известно, где Мавриди раздобыл деньги после побега из ИВС

Следователи рассказали, откуда у Александра Мавриди после побега из изолятора в Истре появились деньги, которыми был набит его рюкзак. Оказалось, что предполагаемого убийцу «колбасного короля» в бегах финансировали зарубежные друзья, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК по Московской области.

Скрываясь от правосудия без копейки, Мавриди начал с малого — насобирал у разнорабочих по 50–100 рублей. Накопив нужную сумму, он приобрел себе самый дешевый мобильник и сим-карту. На кого был оформлен номер, не уточняется. Но, как рассказал замглавы первого управления по расследованию особо важных дел СК по Подмосковью Руслан Юсупов, беглец после этого позвонил приятелю из-за рубежа.

Мавриди попросил у своего знакомого помочь ему деньгами. Но так как у него не было возможности получить деньги законно, беглец привлек некоего третьего человека. Следствие не установило, кто был его сообщником. Но он получил деньги и сделал для Мавриди закладку в лесу. Когда все было готово, он отправил Мавриди координаты и фотографии места. Беглецу оставалось найти его и выкопать клад.

Ранее Мавриди полностью признал вину по всем преступлениям, которые ему инкриминируют.