Стало известно, где и когда похоронят убитую восьмилетнюю девочку из Тюмени

Похороны убитой восьмилетней девочки в Тюмени пройдут 28 августа. Церемония прощания состоится с 12:00 до 13:00 в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом 72.ru сообщил руководитель «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев.

«В субботу, с 12:00 до 13:00, в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских, 14, пройдет прощание. Во втором зале», — отметил он.

Девочка не вернулась домой 30 июня. По данным следствия, мужчина убил ее в этот же день. Подозреваемый в убийстве девочки признался в содеянном и уточнил, что перед смертью изнасиловал школьницу. Он рассказал, что с утра находился состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

С девочкой подозреваемый встретился на лестничной площадке и смог заманить ее к себе домой. Там он связал ее скотчем, изнасиловал, а затем задушил. Тело школьницы несколько дней пролежало в холодильнике, затем мужчина упаковал труп в коробку от бытовой техники. Он принес ее с работы — подозреваемый собирал мебель. Коробку с телом девочки он спрятал на берегу озера Оброчное — именно там ее позже и нашли.

По данным СМИ, мужчина принимал участие в поисках убитой девочки. Кроме того, он несколько лет работал помощником участкового в Нягани и служил в спецназе.