Стали известны все обстоятельства убийства Михаила Круга

Следователи выяснили, как именно был убит Михаил Круг. СК восстановил в мельчайших подробностях всю картину преступления, совершенного в Твери 17 лет назад.

Двое мужчин проникли в дом Михаила Круга (настоящее имя — Михаил Воробьев) в тверском поселке Мамулино 30 июня 2002 года. Это были Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний дважды выстрелил в певца, сообщили в пресс-службе СК РФ.

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На дело их послал криминальный авторитета Твери по кличке Лом. Он рассчитывал, что после ограбления Круг обратится к нему за помощью и после «возвращения» похищенного станет платить процент от гонораров за концерты.

Соучастники действительно намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. Убивать не хотели, но Круг с семьей вернулся домой внезапно, застав грабителей врасплох.

Агеев рассказал, что шансонье преградил Веселову дорогу, и тот начал стрелять из своего ТТ. Потом он застрелил охранявшую холл первого этажа собаку. Злоумышленники с места преступления скрылись, а Михаил Круг скончался в больнице от огнестрельных ранений в грудь и живот.

Дмитрия Веселова в марте 2003 года застрелил член его же банды «Тверские волки» Александр Осипов. Он был лично знаком с Кругом и являлся поклонником творчества певца. Узнав, что к его смерти причастен Веселов, Осипов решил отомстить.

Следователи проверили данные Александром Агеевым показания. Подтвердили их и собранные по уголовному делу доказательства.

«С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования», — заключили в СК.

Члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Александр Осипов осуждены на пожизненное лишение свободы за совершение нескольких заказных убийств.