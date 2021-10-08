Стали известны условия содержания экс-замглавы Минпросвещения Раковой в ИВС

Бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова содержится в изоляторе временного содержания на Петровке. Вместе с ней находится рецидивистка, которая склонна к насилию. Эти условия нарушают правила содержания арестантов, сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Ее слова процитировал ТАСС.

«Экс-замминистра просвещения Марина Ракова находится в ИВС на Петровке 38 в унизительном положении. Не хочется делать такие выводы, но, похоже, ее сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь — воды. Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления», — рассказала он.

По словам Меркачевой, сокамерница Раковой показывала приемы ближнего боя, заверяя, что профессионально занимается боксом.

По данным из открытых источников, Марина Ракова раньше не была судима. Это значит, что она не может находиться в одной камере с рецидивисткой, которая уже имеет одну или несколько судимостей. Это требование прописано в законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Суд арестовал Марину Ракову до 6 декабря 2021 года. ее обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных для реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование», в составе преступной группы. Свою вину она отказалась признавать.