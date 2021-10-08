Стали известны слова, выдающие телефонных мошенников

Специалисты из компании DеviсеLосk назвали несколько слов, по которым почти точно можно определить телефонных аферистов. Чаще всего они используют фразы «лицевой счет» или «финансовая ячейка». Результаты исследования представило РИА «Новости».

Компания DеviсеLосk занимается производством систем для борьбы с утечками конфиденциальных данных. Ее эксперты смогли проанализировать звонки мошенников и даже изучили «инструкции» по обману доверчивых собеседников, которые нашли сотрудники полиции в «криминальном кол-центре».

Участники исследования поняли, что преступники гораздо чаще пользуются не своими «базами данных», которые незаконно получают из банков, а информацией, которую им удается выпытать именно в ходе телефонного разговора.

Управляющий компанией Юрий Томашко отметил, что самая частая легенда у телефонных бандитов такая: на имя жертвы якобы взяли кредит с использованием «лицевого счета», который привязан к паспортным данным. И чтобы остановить утечку средств, жертве надо назвать номера своих реальных счетов или даже перевести все деньги на предоставленный мошенником номер, а о звонке ни в коем случае не сообщать.

«Слова „лицевой счет“ или „финансовая ячейка“ должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. <...> Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — уточнил специалист.

Томашко порекомендовал также не продолжать разговор с мошенником, если его удалось распознать, — лучше сразу положить трубку. Троллинг, шутки или издевательства над такими собеседниками могут закончиться плохо.