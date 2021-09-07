Стали известны самые криминальные районы Петербурга в 2021 году

На севере Санкт-Петербурга в первом полугодии этого года произошло большинство преступлений. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

В ведомстве уточнили, что Выборгский район оказался самым опасным. В нем зафиксировано 2 911 нарушений закона. Приморский район на второй позиции (2 661). На третье место попал Невский район, где произошло 2 610 преступлений. Минимальное количество нарушений в Кронштадтском, Курортном и Петродворцовом районах.