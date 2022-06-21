Стали известны подробности уличной драки в Иркутске, в результате которой погиб человек

Серьезная драка произошла в Иркутске. После случившегося один из участников драки погиб. Сотрудники местного Следственного комитета поделились информацией о случившемся, сообщил сайт kp.ru.

Драка произошла в ночь на 15 июня. Мужчина вместе со своей спутницей ожидал такси. В этот момент у него возник конфликт с двумя молодыми людьми. Фигурант дела нанес оппонентам несколько ударов в голову, из-за чего один из пострадавших погиб. Полицейские задержали зачинщика драки.

«Он (нападавший) не профессиональный спортсмен. Рассказал, что долгое время занимался армейским рукопашным боем и боями без правил. Никаких разрядов и достижений нет. Ранее судим не был. Характеризуется положительно. Погибший парень также из благополучной семьи», — рассказала следователь следственного отдела по Октябрьскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области Валерия Шкапа.