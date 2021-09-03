Стали известны подробности убийства мужчины в лифте многоэтажки в Казани

Стрелок, убивший из «Сайги» жителя Казани в лифте его дома, хотел купить у него участок земли, но расплатиться планировал билетами банка приколов. Подробности расправы сообщил источник «Лайф».

По данным собеседника издания, мужчины договорились о купле-продаже участка за четыре миллиона рублей. Владелец «Сайги» взял с собой деньги и на всякий случай карабин — для сохранности.

В лифте, по словам источника, продавец участка обратил внимание, что деньги, которые ему принесли, ненастоящие. Тогда они начали ругаться, во время ссоры подозреваемый выстрелил мужчине в голову.

Накануне в региональном СУ СК РФ сообщили о задержании 36-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве. Против него возбудили уголовное дело.

По данным следователей, тело мужчины нашли на лестничной площадке между 14 и 15 этажами одной из многоэтажек на Минской улице. По предварительной информации, он погиб от выстрела в голову в упор из охотничьего карабина. Расследование продолжается.