Стали известны подробности смерти ребенка, в которой подозревают его отца-полицейского

Мужчина, которого подозревают в убийстве шестилетнего сына в Москве, — старший лейтенант ГИБДД. Он рассказал следователям сразу две противоречивые версии гибели ребенка, однако правоохранители не поверили ни одной из них.

Об этом Life сообщил источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что с недавнего времени мужчина начал выпивать, хотя раньше соседи не замечали за ним негативных наклонностей или агрессивного поведения. Жильцы отметили, что неделю назад он выгнал из квартиры сожительницу.

С матерью погибшего мальчика сотрудник ГИБДД был в разводе, однако забирал ребенка на выходные. В этот раз сын также приехал в гости к отцу на несколько дней. Соседи рассказали, что ночью мужчина выбежал из квартиры с окровавленным ребенком на руках и стал просить о помощи. Очевидцы забрали мальчика и вызвали скорую, но тот был уже мертв.

Сперва отец рассказал, что ребенок упал с кровати и сильно ударился головой, но ему не поверили. Отца погибшего задержали. На допросе он озвучил совсем другую версию произошедшего. Он рассказал, что выпил и уснул, а в это время кто-то проник в квартиру и избил его сына. Полиция опровергла и эту версию, проверив камеры видеонаблюдения в подъезде.

По данным экспертизы, мальчик умер за шесть часов до того момента, как отец выбежал с ним на лестничную клетку. При этом житель соседней квартиры рассказал, что примерно в семь вечера слышал тяжелые удары об пол. Правоохранители подозревают, что у отца из-за алкоголя началась белая горячка — в таком состоянии он и убил своего сына. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».