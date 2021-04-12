Стали известны подробности смерти алтайской школьницы после беседы с завучем

Уголовное дело завели алтайские следователи после смерти 12-летней школьницы. Тело девочки без признаков насильственной смерти нашли в ее доме. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка СК. Соседка семьи школьницы рассказала «360», что родителей девочки в тот день вызвали в школу для беседы.

Причина заключалась в том, что школьница сняла видео, как один из мальчиков оттирает с брюк корректор. Ролик в TikTok выложил одноклассник.

Беседовать с учениками о недопустимом поведении завуч начала еще до прихода родителей, утверждает собеседница «360». По ее словам, когда мама девочки пришла в школу, увидела дочь в слезах. В результате детям объяснили, что снимать других на видео без согласия нельзя и уж тем более выкладывать в общий доступ.

Соседка семьи рассказала, что ради поддержки мама купила дочери игрушку. Дома женщина оставила школьницу одну в своей комнате. Когда мать вернулась домой, нашла дочку без сознания. До этого девочка успела написать подруге в WhatsApp, что у нее сильно болят глаза.

В пресс-службе правительства Алтайского края объявили, что в Рубцовск отправились уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева и сотрудники краевого Министерства образования и науки. На месте они планируют разобраться в ситуации и встретиться с родителями лицеистов.