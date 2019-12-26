Стали известны подробности покушения на главу района Воронежской области

Одна из свидетельниц происшествия, Людмила, рассказала, что хлопок был похож на взрыв петарды.

«Где-то в девятом часу утра услышала хлопок, как от петарды. Потому внимания особо не обратила. Под Новый год детвора часто с петардами под окнами играется», — рассказала она.

Подойдя к окну, женщина увидела лежащего в кустах у дороги мужчину. Машина стояла с открытой дверью.

«Рядом с ним находилась девушка, которая, как я поняла, доставила его в больницу. Пламени и крови на машине и земле видно не было», — сообщила свидетельница.

Сейчас жизни Николая Фролова ничто не угрожает. Его состояние врачи оценивают как «стабильное».

Взрывотехники ФСБ установили, что взрывное устройство было установлено на пороге автомобиля. Детонация произошла, когда Фролов открыл дверь. Он получил повреждения ног. По одной из версий, это было сделано, чтобы запугать политика.

Известно, что недавно у Фролова был конфликт со строительной компанией «Вит Строй». Причиной явился не выданное разрешение на строительство от 19 ноября. Персоналу районной больницы, куда был сначала доставлен Фролов, запретили давать какие-либо комментарии о произошедшем.